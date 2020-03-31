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Adak kurbanı için köye gelen 8 kişiye para cezası

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ekinözü köyüne adak kurbanı kesmek için gelen 8 kişiye koronavirüs salgını tedbirlerine uymamaları nedeniyle 392'şer TL ceza kesildi.

31.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:50
Adak kurbanı için köye gelen 8 kişiye para cezası

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ekinözü köyüne adak kurbanı kesmek için gelen 8 kişiye koronavirüs salgını tedbirlerine uymamaları nedeniyle 392'şer TL ceza kesildi.

İlçeye 39 kilometre uzaklıkta bulunan Ekinözü köyünde yapılan denetimlerde toplu olarak ilçe dışından köye adak kesmek ve ziyarette bulunmak üzere gelen 8 kişi tespit edildi. İlçe dışından gelen 8 kişiye Koyulhisar Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan karara uymamaları nedeniyle 392'şer TL ceza kesildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızdan daha hassas davranmaları ve çok zaruri ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkmamaları beklenmektedir. Alınan kararlara uymayanlara karşı idari para cezaları ile birlikte adli işlem de yapılacaktır" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koyulhisar, Ekinözü, Güncel
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