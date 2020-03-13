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Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması

Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüsüne karşı önlem için dezenfekte işlemleri yapıldı.

13.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:57
Adalar 'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüsüne karşı önlem için dezenfekte işlemleri yapıldı. Temizlik görevlileri yolcu motorlarını ilaçlayarak dezenfekte etti.
İstanbul 'un çeşitli noktalarından Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında da korona virüsüne karşı önlem alındı. Temizlik görevlileri özel ilaç kullanarak yolcu motorlarında dezenfekte işlemleri yürüttü. Motorlarda vatandaşların kullandığı bölgelere ilaç sıkan temizlik görevlileri virüs ve bakterilerden arındırdı.
(İHA) Adalar'a ulaşımı sağlayan yolcu motorlarında korona virüs için dezenfekte çalışması

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Adalar, Güncel

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