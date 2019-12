Adalar belediye başkanı gül'den ruam açıklaması

Büyükada'da 'ruam hastalığı' tespit edilen 81 at itlaf edilerek gömüldü. Diğer atlarda ise test çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ruam hastalığı, kaçak at girişi iddiaları ve faytonların kaldırılması tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu."KAÇAĞA İZİN VERMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, adaya kaçak at girişi yapıldığı ve hastalığın bu şekilde yayıldığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi:"Bu konu bugün hayatımıza girmiş bir konu değil. Burası diğer ilçelerden farklı olarak bir at gerçeği olan bir ilçe Dolayısıyla bunun geriye doğru bir geçmişi var. Ben biliyorum ki sadece bu sene değil, geçmiş senelerde de bu hastalık buradaki atlarda mevcut olmuş. Bizim hem emniyet hem kaymakamlık yani kamu yönetimi olarak bizim görevimiz elbette kaçağı engellemektir. Hepimizin şüpheleri vardır belki. Belki olmuştur bilmiyorum ama bizim görevimiz bunu engellemektir. Yaptığımız görev bakımından kaçağa izin vermemeye çalışıyoruz. Aslında hastalık ortaya çıkmadan önce geçen senelerde de bu tür kaygılar olduğu için adaya at girişi ve çıkışı engelleniyor. Geriye doğru açıkçası tam detaylı bilmiyorum. Bu konu ortaya geldiği için uzmanlardan görüş alıyoruz. Hem de ilgililerden bilgi alıyoruz. Söylediğim gibi bu geriye doğru bir sorun. Yeni bir sorun değil."DENETİMLERLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?Denetimlerin yetersiz olduğu eleştirilerine de yanıt veren Erdem Gül, "Buraya ulaşım nasıl? Denizden gelecek olan tekneler ve vapurlar bakımından ulaşım noktalarımız belli. Ulaşım noktalarında bir denetimimiz söz konusu. Ama hayat 24 saat. Burası bir ada. Başka noktalardan getiriyoruz, diyorlarsa evet bu başka bir şey. Biz bunu bilemeyiz yani. Biz adaya ulaşımın sağlandığı noktalarda denetim yapıyoruz" şeklinde konuştu."FAYTONLARLA İLGİLİ OCAK AYI İÇİNDE KAMUOYUNA YENİ BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİZ"Adalar'da faytonların kaldırılması tartışması devam ediyor. Erdem Gül, bu tartışmayla ilgili şunları söyledi:"23 Haziran seçimi bittikten sonra Ağustos sonunda Büyükada'da ulaşım çalıştayı yaptık. Bu zaten bizim en kritik konumuz burada. Hatta şöyle kritik bir konu; diğer ilçelerde böyle bir sorun olmadığı için diğer ilçeler çoğu zaman bunu anlayamıyorlar. Buranın kendi içinde lokalize zor bir konu. Bir sektör ve çalışanlar var, ekmek parası var, başka şeyler var. Ulaşım çalıştayında esas olarak bu konuşuldu. Faytoncular da görüşlerini paylaştı. Sivil toplum ve halk da anlattı. Bir eğilim ortaya çıktı. Bu mevcut sistemimiz sürdürülebilir değil şeklinde eğilim ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi de teknik bir çalışma başlattı. Bu çalışma da son aşamasına geldi. Ocak ayı içinde kamuoyuna yeni bir şey söyleyeceğiz."ADALAR'DA RUAM NEDENİYLE RİSK VAR MI?Adalar Kaymakamlığı dün yaptığı açıklamada atlarda test çalışmalarının devam ettiğinin altını çizmişti. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Tahlil devam ediyor ama 81 atla sınırlı benim aldığım bilgi. Ben de kaymakamlık ve ilçe tarım müdürlüğünden bilgi alıyorum. İnsana bulaşmak gibi bir risk şu aşamada yok. Denize, ormanımıza, çevremize zarar verecek bir kaygı şu ana kadar bana iletilmedi. Halka daha öncesinden bir duyuru yapılmadı. Belki kaygı ve panik ortaya çıkmaması için de yapılmamış olabilir bu. Biz de uzmanları dinlemek zorundayız. Çünkü bu bir kamu görevi. Onların anlatımlarına göre şu an kaygı duyacak, insan sağlığını, canlı sağlığını, doğayı tedirgin edecek bir durum olmadığı şeklinde" şeklinde konuştu.