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ADALAR ÇEVRESİNDE POLİSTEN TEKNE DENETİMİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Adalar'a teknelerle geçişi önlemek için denetimler gerçekleştiriliyor.

08.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Adalar'a teknelerle geçişi önlemek için denetimler gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Adalar'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verilmişti.
Vapur seferleri azaltılırken iskelelerle polis geçişleri kontrol ediyor. Ancak bazı teknelerle Adalar'a kaçak olarak bazı kişilerin götürüldüğü iddiaları üzerine polis harekete geçti.
TEKNELER KONTROL EDİLDİ
İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nde Adalar çevresinde, botlar ve teknelerle denetimler yaptı.
Denetimlerde, Adalar'a giriş ve çıkış kontrollerinin yanı sıra denize açılması yasaklanan özel tekneler ile avcılık ruhsatı olmayan ticareti teknelere hıfzıssıhha kanunu kapsamında idari para cezası uygulanıyor.
Deniz polisi, Marmara Denizi'nde kontrolden geçirdiği tekne görevlilerine, "Adalar bölgemiz karantina altında. Adalar'a giriş ve çıkışlar tamamen yasak. Bu durumla alakalı herhangi bir şekilde şüpheli bir şahıs ya da şahıslar gördüğünüzde polis 155 hattı ile sahil güvenlik unsurlarını aramanızı rica ediyoruz" uyarısında bulundu. Denetimler havadan da görüntülendi ADALAR ÇEVRESİNDE POLİSTEN TEKNE DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Adalar, Polis, Güncel, Haber

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