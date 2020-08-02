ADALAR’DA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Adalar'da faytonla ulaşımın kaldırılmasının ardından toplu ulaşım elektrikli araçlarla yapılmaya başladı. Bayramda Büyükada'ya akın eden vatandaşlar, ücretsiz ulaşımı da fırsat bilerek yeni araçlara binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

RUAM hastalığı sonrası Adalar'da faytonlar kaldırılmıştı. Haftalar önce Büyükada'ya getirilen elektrikli araçlar bayramın üçüncü gününde de hizmet vermeye devam etti. Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları, İETT görevlileri maske takması ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi yönünde sıklıkla uyardı.

Elektrikli araçlara binmek için sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları faytonların kaldırılmasından memnunken, bazıları da bu durumun adaların nostaljisini bozduğunu öne sürdü.

BURADA BİR NOSTALJİ VARDI

Atların nostaljinin kalktığını ifade eden Adem Yılmaz, Burada eski tarihi anımsatan bir nostalji vardı ama şu anda hiçbir şey yok. İstanbul'un içiyle adalar aynı kategoriye girdi. İnsan araç aldığı zaman bile bakımını, muayenesini yaptırıyor ama bu atlar üzerinde olmadı. İnsanın ekmeğine saygısı olmadığı için atların durumu bu hale geldi. Hayvanlara saygıları olsaydı adalar nostaljisini bu kadar kaybetmezdi dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLDU

Hatice Taş ise elektrikli araçlardan memnun olduğunu ifade ederek, Bu durum hepimiz için çok sevindirici bir durum. Hayvanlar da bizim gibi canlı. Elektrikli aracın adalara gelmesi bizim için daha iyi oldu. Biz de bir adalı olarak çok mutluyuz. Bayramlarda zaten adalar kalabalık oluyor ama bu pandemi döneminde bu kadar kalabalık olması güzel bir şey değil. Aslında biz de çıkmışız ama çocuklardan dolayı çıktık maalesef. Sosyal mesafeye dikkat eden pek yok ifadelerini kullandı.

Murat Karadağlı elektrikli araç kuyruğunda yaklaşık bir buçuk saat kadar beklediklerini belirterek faytonların kaldırılmasıyla ilgili İyi olmuş en azından hayvanlar dinleniyor. Bu sıcağa insan dayanamıyor, hayvan ne yapsın şeklinde konuştu.

KOKU YOK GÜRÜLTÜ YOK EZİYET YOK

Hıdır Yıldız isimli bir vatandaş ise, Çok memnunuz hayvanlara daha önceden eziyet ediliyordu, duyuyordum. Şimdi koku yok, gürültü yok, hayvanlara eziyet yok dedi.

Adalar etrafında tur atan vatandaşlar elektrikli araçla yolculuktan memnun olduklarını ifade etti. Eray Özgüneş elektrikli araçtan memnun olduğunu ifade ederek, Sakin, daha çevreci. Atlar bu sıcakta bu yollarda arkalarında yükle gezmiyor artık yani hiçbir zararı yok. Bindik çok rahat keyifli bir şekilde turumuzu attık diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARACA DAHA FAZLA KİŞİ BİNİYOR

Faytonla elektrikli aracı kıyaslayan Ferhat Yüksel, Turumuz valla güzel geçti. Elektrikli tur daha iyi Hem temiz koku yok, gürültü yok. Hem de elektrikli araca kişi olarak daha fazla kişi biniyor İfadelerini kullandı.

Faytonlu adanın daha güzel olduğunu öne süren Selim Çiçek ise, Eskiden çok iyiydi ama son dönemde faytonlar çoğalınca atlara bakmamaya başladılar dedi.