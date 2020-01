Adalar'da fayton sorunu çözüm bekliyor

Ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alınan Adalar 'daki 1.275 at için çözüm arayışları devam ediyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çözüm sürecinde hayvanseverler "sıfır atlı fayton" konusunda ısrar ederken, faytoncular ise 35 sembolik faytonla elektrikli fayton önerisi sunuyor.Adalar'daki atlarda ruam hastalığı görülmesinin üzerinden 25 gün geçti. 19 Aralık 2019 tarihinde 1.380 olan at sayısı ruam hastalığı nedeniyle 1.275'e geriledi. Ruam hastalığı tespit edilen 105 atın Adalar'da yaşamına son verildi.İstanbul, ruam hastalığı nedeniyle 3 ay süreyle karantinaya alındı. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adalar Kaymakamlığı bu süreçte ortak çalışma yürütüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi karantina altındaki Adalar'da bir taraftan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken diğer taraftan atlara yem desteği sağlıyor ve yeni karantina barınakları kuruyor.İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerler, Adalar'a peyderpey giderek atların sağlık kontrollerini yapmaya devam ediyor.Adalar Kaymakamlığının, 105 atın sahibi 64 kişi hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin süreç de hukuki olarak sürüyor.İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, Ruam Yönetmeliği çerçevesinde karantina koşullarını ve Mallein Testi uygulama süreci hakkında hukuken yapılması gerekenleri ele aldı.Öte yandan Adalar'da sıfır atlı fayton uygulamasını savunan hayvanseverlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki bekleyişleri de devam ediyor. Hayvanseverler, atların özgür bırakılması için eylemlerini sürdürürken, yetkililerle yaptıkları görüşmelerde taleplerini dile getiriyor.Faytoncular ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sembolik olarak 35 faytonun hizmet vermeye devam etmesi önerisini destekliyor. Faytoncular, 227 elektrikli faytonla Adalar'daki hizmetlerini sürdürmek istiyor.İlgili kurumlar, hayvanseverler ve faytoncular, soruna çözüm bulmak adına düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor. Adalar'da bulunan 1.275 at için nasıl bir çözüm bulunacağı kamuoyu tarafından da merak ediliyor."Mevcut atlarla ilgili şüphe uyandıran bir durum söz konusu değil"Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina sürecinin ve atların bakımının devam ettiğini söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yem takviyesi yaptığını anlatan Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerlerin denetimlerini sürdürdüğünü aktardı.Kaymakam Ayhan, barınakların, dezenfekte çalışmalarının ve veteriner sayısının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin ise "Yeteri kadar veteriner ve bu konuda çalışan görevliler var ama hayvanların bakımları, sahipleri tarafından yapılıyor. Veterinerler, her gün düzenli olarak atların durumlarını gözden geçiriyor." dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin ilk önce ilaçlama yaptığını, ardından temizlik çalışması ardından tekrar hijyen çalışması yapacağını belirten Ayhan, "Çalışmalar 3 ay boyunca düzenli olarak devam edecek. Mevcut atlarla ilgili şüphe uyandıran bir durum söz konusu değil." diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma için Adalar'a henüz araç getirmediğini, belediye yetkililerinin faytoncularla bu konudaki görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Ayhan, "Atların faytona koşulması 3 ay süreyle durduruldu. Büyükşehir kararına dönüşmedi ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız dönüşüm sürecinden sonra turistik amaçlı 35 faytonun olacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.Ruam hastalığı tespit edilen ve yaşamlarına son verilmek zorunda kalınan atların sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Ayhan, savcılığın süreci takip ettiğini sözlerine ekledi."Atların yeterince hareket ettirilmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor"İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul genelini de kapsayan karantina sürecinde Adalar'da temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini, karantina bitiminde ikinci testin uygulanacağını, tekrar hastalık çıkmazsa karantina tedbirlerinin kaldırılacağını vurguladı.Karantina sürecinin maksimum 3 ay olarak belirlendiğini hatırlatan Karaca, "Atlara test uyguladığımız için belli bir süre beklemek durumunda kalıyoruz. Süreç 5 aya da uzayabilir, 2 ayda da bitebilir. Ekiplerimiz günlük olarak hem dezenfeksiyon işlemlerini kontrol ediyorlar hem de atları sağlık taramasından geçiriyor." dedi.Atların yeterince hareket ettirilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Karaca, "Atlar bağlı olduğunda fiziki rahatsızlıklar çıkar doğrudur ama her ahır bölgesinde belli alanlar belirlendi, bu alanlarda günlük olarak hayvanların gezmesine, hareket etmesine izin veriliyor zaten." diye konuştu."Herkesin el birliğiyle bu sorunu çözmesini istiyoruz"Yaşam Nöbeti Aktivisti Doğa Altınsay, sıfır atlı fayton konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinden dönüş beklediklerini aktararak, "Faytonların ulaşım aracı olarak kaldırılması kesinleşti. 35 faytonu kapsayan sembolik kısım için haber bekliyoruz. Ayrıca atların ilerleyen süreçte nereye götürüleceklerini de takip ediyoruz." dedi.Atların sağlık durumlarının veterinerler tarafından takip edildiğini ifade eden Altınsay, sözlerine şöyle devam etti:"Atların sadece ilaç ve yem problemi yok. Yürümeleri de gerekiyor. Seyislerin gün içerisinde atları gezdireceği bize söylendi. Ama bizim baktığımız bir ahırda 600 at vardı. Fakat yürütülmüyorlardı. Daha sonra bize seyislerin gelmediği ve atlarını yürütmediği söylendi. Bizim suç duyurumuz da bununla ilgili. Biz derhal bir ekip gönderilmesi gerektiğini ilgili mercilere iletiyoruz. Herkesin el birliğiyle bu sorunu çözmesini istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sıfır atlı fayton kararı vermesi, hem belediye hem de hayvanlar için çok iyi olacak. Ama bu karar çıkmazsa yine 35 fayton kalırsa eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz."Altınsay, atlar için adada yeni karantina merkezleri kurulduğunu ancak yeterli ekip olmadığı için çalışmaların yavaş bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.Faytoncuların beklentisi elektrikli faytonFaytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, atların gezdirilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, seyislerin atlarıyla yeterince ilgilendiğini savundu.İhtiyaç halinde 4-5 veterinerin atlarla ilgilendiğini aktaran Ünal, "Hasta olan atlar ayrıldı. Sağlıklı olanların da bakımı devam ediyor. Adalar'da şu an ruam şüphesi taşıyan bir at yok." dedi.Oda olarak Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu müzakereler sonlanmadan bu duruma bir çare bulunamaz. Atları mağdur etmemek için neler yapılması gerekiyorsa ona karar verilecek. Veterinerlik hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesinin denetiminde olursa, lunapark dediğimiz düz alanda nostalji kaybolmasın diye 35 faytonun bırakılmasında fayda var. Geriye kalan atların mağdur olmaması için görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.Ünal, belediyeden bekledikleri çözümün Adalar'daki ulaşımın, elektrikli faytonla, faytoncular tarafından sağlanması olduğunu kaydetti. Bunun uygulamaya geçmesi halinde Adalar'da 227 elektrikli faytonla hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Ünal, ancak bu taleplerinin henüz netleşmediğini anlattı.