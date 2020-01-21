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Adalar'da fayton temizliği; 25 ton atık çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Adalar'da ahırları dezenfekte etti.

21.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:48
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 'da ahırları dezenfekte etti. Öte yandan 1 hafta süren çalışmalar sonucunda ahırlar ve çevresinden 25 ton çöp temizlendi.
İBB Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü ekipleri Büyükada'da İSPARK'a ait ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahırı dezenfekte etti. Ardından İSTAÇ ekipleri 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekiple çalışma başlattı. 1 hafta süren çalışmalarda ahırlarının yanı sıra ahırların denizle buluşan yamaçları temizlendi. Çalışmalar kapsamında 5 bine yakın naylon poşet ile toplam 25 ton atık toplandı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı. Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve mekanik yıkama araçlarıyla temizlendi. Yıkama araçlarının su haznesine konulan ilaçlarla beraber dezenfekte çalışması da ayrıca yapıldı. Heybeliada ve Burgazada'da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları ise bugün başladı.
Adalar'da fayton temizliği; 25 ton atık çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Adalar, Güncel

Kaynak: DHA


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