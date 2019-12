Adalar'da faytonlar 3 ay durduruldu; faytoncular tebligatı bekliyor

BÜYÜKADA'da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın ormanlık alana gömülmesi sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar 'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulduğunu açıkladı. Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, tebligatın ellerine ulaşması durumunda bir karar alacaklarını söyledi.Hıdır Ünal, "En az 300 ailenin gelir kapısını kapatmak demektir. Kış günü bunları açlığa mahkum etmektir. Doğru bir karar değil. Biraz önce duydum. 1500 kişiyi açlığa mahkum etmektir. Olacağı bu. Henüz tebligat gelmedi. Tebligat gelince biz de bakacağız. Hukukçularımızla görüşüp, ne yapabiliriz buna karar vereceğiz."NASIL BULAŞTIĞINI BEN BİLMİYORUM""Ruam hastalığı nasıl yayıldı?" sorusuna da yanıt veren Hıdır Ünal, "Nasıl bulaştığını ben bilmiyorum. Ben veteriner hekim değilim. Hayvanlardan birbirine geçtiğini biliyorum. Sadece 81 at öldü diye, öldürüldü diye bu kararı almak doğru değil. Geçen sene yılbaşında bizim ahırlarımız yandı, hayvanlar yandı. Arada bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde ilgililer neden hiçbir şey yapmadılar?" diye konuştu."ADAYA GELMEK İSTEYENLER TEDİRGİN OLMASINLAR""Bize izin versinler her faytoncu kendi ahırını kendi yapar" diyen Hıdır Ünal, "Elektriği, alt yapısı olur biz bunları yapmaya hazırız. Hiçbir katkı sunmayacaksınız, aileleri açlığa mahkum edeceksiniz, yasak asla doğru bir karar değil. Karantina zaten vardı. Şimdi karantina güncellendi. Giriş ve çıkışlar yasak. O konuda insanlar da tedirgin olmasınlar. Teoride bu bir bulaşıcı hastalıktır, insana geçiyor diye söyleniyor ama pratikte bunun örneği yoktur. Adaya gelip gitmek isteyenler bu konuda tedirgin olmasınlar" şeklinde konuştu."AÇLIK GREVİNE GİDECEĞİZ, YAPACAĞIMIZ BAŞKA BİR ŞEY YOK"Fayton sahibi Veysi Polat, "Evime ekmek götüreceğim. Çocuğuma okul harçlığı vereceğim, veremiyorum. Çalışacağım ki götüreceğim. Çalışmadığımız zaman ne öğrencimizi okutabileceğiz ne evimize ekmek götürebiliriz. Açlık grevine gideceğiz, yapacağımız başka bir şey yok. Çocuklarımızı getireceğiz açlık grevine gideceğiz" şeklinde konuştu."VALİLİK KARAR VERMİŞSE BURAYA O ZAMAN HİÇBİR CANLI VARLIK GİREMEZ"Büyükada'da faytonculuk yapan Mehmet Nuri Şahin, "Valilik üç ay giriş ve çıkışları yasak ediyorsa, bir yerde karantina varsa ben kırk senedir bu işin içindeyim. Dört çocuk büyüttüm ve okutuyorum. Valilik karar vermişse buraya o zaman hiçbir canlı varlık giremez" diye konuştu.