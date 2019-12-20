Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez

Ruam hastalığı tespit edilen 81 atın ormanlık alana gömülmesi sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulduğunu açıkladı. Bu karara tepki gösteren faytoncular açlık grevine gideceklerini belirttiler. Ayrıca adaya hiçbir canlı varlığın giremeyeceğini söylediler.

"VALİLİK KARAR VERMİŞSE..."

Büyükada'da faytonculuk yapan Mehmet Nuri Şahin, "Valilik üç ay giriş ve çıkışları yasak ediyorsa, bir yerde karantina varsa ben kırk senedir bu işin içindeyim. Dört çocuk büyüttüm ve okutuyorum. Valilik karar vermişse buraya o zaman hiçbir canlı varlık giremez" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMA OKUL HARÇLIĞI VEREMİYORUM"

Fayton sahibi Veysi Polat, "Evime ekmek götüreceğim. Çocuğuma okul harçlığı vereceğim, veremiyorum. Çalışacağım ki götüreceğim. Çalışmadığımız zaman ne öğrencimizi okutabileceğiz ne evimize ekmek götürebiliriz. Açlık grevine gideceğiz, yapacağımız başka bir şey yok. Çocuklarımızı getireceğiz açlık grevine gideceğiz" şeklinde konuştu.

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, tebligatın ellerine ulaşması durumunda bir karar alacaklarını söyledi. Hıdır Ünal, "En az 300 ailenin gelir kapısını kapatmak demektir. Kış günü bunları açlığa mahkum etmektir. Doğru bir karar değil. Biraz önce duydum. 1500 kişiyi açlığa mahkum etmektir. Olacağı bu. Henüz tebligat gelmedi. Tebligat gelince biz de bakacağız. Hukukçularımızla görüşüp, ne yapabiliriz buna karar vereceğiz" dedi.

"NASIL BULAŞTIĞINI BEN BİLMİYORUM"

"Ruam hastalığı nasıl yayıldı?" sorusuna da yanıt veren Hıdır Ünal, "Nasıl bulaştığını ben bilmiyorum. Ben veteriner hekim değilim. Hayvanlardan birbirine geçtiğini biliyorum. Sadece 81 at öldü diye, öldürüldü diye bu kararı almak doğru değil. Geçen sene yılbaşında bizim ahırlarımız yandı, hayvanlar yandı. Arada bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde ilgililer neden hiçbir şey yapmadılar?" diye konuştu.

"ADAYA GELMEK İSTEYENLER TEDİRGİN OLMASINLAR"

"Bize izin versinler her faytoncu kendi ahırını kendi yapar" diyen Hıdır Ünal, "Elektriği, alt yapısı olur biz bunları yapmaya hazırız. Hiçbir katkı sunmayacaksınız, aileleri açlığa mahkum edeceksiniz, yasak asla doğru bir karar değil. Karantina zaten vardı. Şimdi karantina güncellendi. Giriş ve çıkışlar yasak. O konuda insanlar da tedirgin olmasınlar. Teoride bu bir bulaşıcı hastalıktır, insana geçiyor diye söyleniyor ama pratikte bunun örneği yoktur. Adaya gelip gitmek isteyenler bu konuda tedirgin olmasınlar" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Adalar'da yaşanan ve 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığı hakkında konuştu. Vali, Adalar'da 3 ay boyunca faytonlara at koşulmasının yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

81 AT MEVZUATA GÖRE İTLAF EDİLDİ

Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.