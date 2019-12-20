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Adalar'da faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması kararı

İstanbul Veterinerler Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Adalar'da 3 ay süreyle faytonlara at koşulmasının durdurulması kararının olumlu olduğunu ancak sonuç alınabilmesi için hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar belli aralıklarla testler uygulanması...

20.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:54 Adalar'da faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması kararı
Veterinerler Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 'da 3 ay süreyle faytonlara at koşulmasının durdurulması kararının olumlu olduğunu ancak sonuç alınabilmesi için hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar belli aralıklarla testler uygulanması gerektiğini belirtti.
Arslan, yaptığı açıklamada, dün 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığıyla ilgili testlerin Adalar'daki tüm atlarda yapılabilmesi için İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan, faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğu, izinsiz yapılan ahırların yıkılacağı, Adalar'a ivedilikle bir karantina ahırı kazandırılacağı kararını, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın duyurduğunu hatırlattı.
Valiliğin kararını olumlu bir adım olarak nitelendiren Arslan, "Ancak sonuç alınabilmesi için atların veteriner hekimlik hizmetlerinin aksatılmaması, hastalık tamamen ortadan kalkıncaya kadar belli aralıklarla testler uygulanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, toplum ve hayvan sağlığı için alınacak önlemlerin önemine dikkati çekerek, ahırlar yıkılırken ortaya çıkacak atıkların usulüne uygun bertaraf edilmesi gerektiğini, aksi durumda hastalığın söz konusu atıklardan bulaşma riski olabileceğini vurguladı.
Bölgede etkili bir karantina uygulanması gerektiğine işaret eden Arslan, şu önerilerde bulundu:
"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından etkili ve sürekli bir gözlem ve denetim uygulanmalıdır. Hastalık çıkan bölgelerde başta bakıcılar olmak üzere yakın temasta olan herkes eğitilmeli, ahırların hijyeni ve beslenmeye dikkat edilmelidir."
Prof. Dr. Murat Arslan, hastalığın tazminatlı bir hastalık olduğunu, itlaf edilen ve edilecek hayvanların bedelinin at sahiplerine hemen ödenmesi ve fayton sahiplerinin mağdur edilmemesinin, sorunun daha hızlı çözümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Murat Arslan, İstanbul, Adalar, Güncel

Kaynak: AA

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