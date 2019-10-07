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Adalar'da faytonlara "dumansız hava sahası" denetimleri

İstanbul Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince faytonlara yönelik yapılan "dumansız hava uygulaması"nda, fayton sürücülerine ve yolculara ceza yağdı.

07.10.2019 15:05
İstanbul Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince faytonlara yönelik yapılan "dumansız hava uygulaması"nda, fayton sürücülerine ve yolculara ceza yağdı.
Alınan bilgilere göre, Büyükada Çınar Caddesi üzerinde, seyir halindeki faytonları durduran ekipleri, uygulama kapsamında denetimlerde bulundu. Durdurulan fayton kullanıcısı ve yolculara, araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, fayton içinde sigara içtiği belirlenen 4 fayton sürücüsü ile 2 yolcuya Kabahatlar Kanununun 39'uncu maddesi uyarınca 153 lira, 2 fayton sürücüsüne Karayolları Kanununun 47'ince maddesi uyarınca 'Personelin uyarı ve ikazlarına uymamaktan' 235 lira olmak üzere toplam bin 388 lira idari para cezası verildi.
(İHA)
Adalar'da faytonlara

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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