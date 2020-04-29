Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Adalar'da meydan, ahır ve sahil kenarlarında temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, giriş çıkış kısıtlaması getirilen Adalar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

29.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:28
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, giriş çıkış kısıtlaması getirilen Adalar'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezi, sahil ve Büyükada'da yapılan at ahırlarında haftada iki gün gerçekleştirilen çalışmalarda 32 personel görev yapıyor.
Çarşamba ve cuma günleri gerçekleşen çalışmalara 4 mekanik süpürme aracı ve 4 mobil ekip de katılıyor.
İlçe belediyesinin isteği doğrultusunda Adalar'a ek yıkama araçları da gönderiliyor.
Bu kapsamda Büyükada merkezi, yollar, parklar ve en çok kullanılan alanlardan olan iskeleler, İSTAÇ personelince kapsamlı temizlendi.
Buna ek olarak, Adalar'daki faytonların kaldırılmasının ardından bakıma alınan atların bulunduğu barakalarda da temizlik çalışmaları sürüyor.
İSTAÇ Başkan Danışmanı Alper Yeğin çalışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta başlatılan kapsamlı temizlik çalışmalarının Kovid-19'la mücadele sürecinde de devam ettiğini söyledi.
İstanbul Valiliği, İBB, Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda cadde, meydan, sahil ve ahırların temizlendiğini anlatan Yeğin, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 1 ay boyunca 80 personel ve 17 araçla 255 at ahırı temizlendi. Atıklar düzenli depolama sahalarına sevk edildi. Dik yamaçların olduğu yerlerde, karton, plastik gibi atıklar da toplandı. 25 ton atık da depolama sahalarına götürüldü. Adaların bütün kent meydanları ve caddeleri mekanik araçlarımız, elle süpürme ve yıkama birimlerimizce temizleniyor. Koronavirüs sürecinde de haftada iki gün tüm adalar temizleniyor. İskele bölgesinde ve kentin yoğun yerlerinde de bu çalışmalara devam ediliyor." Adalar’da meydan, ahır ve sahil kenarlarında temizlik çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Davutoğlu’nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi’nin oy oranı Haberler
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
İsveç’ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca’ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum
Bülent Ersoy’un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Son Dakika: Türkiye’de 29 Nisan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum Haberler
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Haberler››Güncel››Adalar'da meydan, ahır ve sahil kenarlarında temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:05: Günün Özeti - Haber 20:04: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bini aştı. - Haber 20:04: Lübnan Başbakanı: "İnsanları orduyla karşı karşıya getirmek kirli bir planın göstergesidir" - Haber 20:03: Rusya'dan gelen 129 Türk vatandaşı Giresun'da karantinaya alındı - Haber 20:02: Kuşadası Ülkü Ocakları Ramazan paketi dağıtıyor - Haber 19:58: Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı - Haberler 19:55: Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi - Haber 19:11: Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti - Haber 18:13: İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum - Haber 15:36: Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma - Magazin