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ADALAR'DA RUAM KARANTİNASI BİTTİ; AHIRLARIN YIKIMINA BAŞLANDI

Adalar'da 105 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesinin ardından faytonlar durdurulmuş, kaçak ahırların yıkılmasına karar verilmişti.

25.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:24
ADALAR'DA RUAM KARANTİNASI BİTTİ; AHIRLARIN YIKIMINA BAŞLANDI

Adalar 'da 105 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesinin ardından faytonlar durdurulmuş, kaçak ahırların yıkılmasına karar verilmişti. Ruam karantinası sürecinin bitmesiyle kaçak ahırların yıkımına başlandı.

Adalar'da geçen yıl Aralık ayında 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından 3 ay karantina süreci başlatılmıştı. Daha sonra faytonların durdurulmasına karar verilmiş ve kaçak ahırların yıkılacağı belirtilmişti. Karantina sürecinin bitmesiyle birlikte kaçak ahırların yıkımına başlandı. Öğle saatlerinde Burgazada'da kaçak ahırların bulunduğu bölgeye gelen güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri yıkım kararını ahır sahiplerine bildirdi.

"YER GÖSTERİLMEDİĞİ GİBİ, MUHATAP KİŞİ DE BULAMIYORUZ"

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı.  Faytonların 300 bin TL, atların her birinin 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacağı açıklanmıştı. İBB tarafından satın alınan atlar Büyükada'daki ahırlara yerleştirildi. Ancak Burgazada'da bazı at sahipleri atlarını satmayıp kendi bakmak istedi. At sahipleri kendilerine verilen sözün tutulmadığını ifade ediyor. Burgazada'da bulunan ve İBB'ye satılmayan atların bulunduğu 3 kaçak ahırın yıkımı ise birkaç gün sonrasına ertelendi.

Atlarını satmayan ve Burgazada dışına çıkarmak istemeyen Koray Kayaoğlu, şunları söyledi: "Ben ve arkadaşım hayvanlarını çok seven insanlarız. Bu işe ekonomik olanaklar için girmiş insanlar değiliz. Atlar alınacak denildiği zaman 'onlar benim evcil hayvanlarım, evcil hayvan statüsünde. Fayton koşmamak tamam, boynumuz kıldan ince. Ama nasıl bir insanın sahiplendiği köpeği, kediyi alamıyorsanız benim atımı alamazsınız' dedim. İkinci toplantıya gittiğimde İSPARK Genel Müdür Yardımcısı'nın bana söylediği 'isteyen atını satmayacak, İSPARK belli bir alan belirleyecek. Orada kendi maddi olanaklarıyla bakacak' denildi. Biz de bu nedenle arkadaşımla atlarımızı satmadık. Biz bu sözün tutulmasını istedik. Yer gösterilmediği gibi, muhatap kişi de bulamıyoruz. Bizim atlarımız sağlam çıktı. Kimlikleri ve sağlık belgeleri var. Bizim bu atlarımız ailemizin bir ferdi. Bize İSPARK bir yer bulamıyorsa en azından ahırlarımızın yerini bize tahsis etsinler. Ücretini ödeyelim bu ahırlar burada kalsın. Biz ahırlarımızın yıkılmasını istemiyoruz. Atlarımızla bu adada yine yaşantımızı devam ettirmek istiyoruz. 3 ahır dışındakiler yıkılıyor. Bize de Pazartesi gününe kadar süre tanıdılar. 'Pazartesiye kadar ahırları boşaltın, atlarınızı teslim edin, ahırlarınızı yıkacağız' dediler. Bize verilen bir söz var. Evcil hayvan statüsünde bakabileceksiniz dediler. Ben atıma bakmak istiyorum."

YIKIMI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Satılmayan 15 atın bulunduğu 3 kaçak ahır dışındaki ahırlar iş makineleriyle yıkıldı. Burgazada'da yaşayan ve atların adadan gitmesini istemeyen bazı vatandaşlar da yıkım anında oradaydı. Burgazada sakini bazı kişiler yıkım anında gözyaşlarını tutamadı. Diğer adalarda bulunan kaçak ahırların da önümüzdeki günlerde yıkılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ahırlardan görüntüler

-Atların görüntüleri

-Yıkım işlemleri

-At sahibi Koray Kayaoğlu ile röportaj

-Yıkımı izleyen vatandaşlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel

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