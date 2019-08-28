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Adalar'da ulaşım çalıştayında gerginlik

Büyükada'da düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayında hayvan haklarını savunan bir kadın ile faytoncular arasında gerginlik yaşandı.

28.08.2019 12:24 Adalar'da ulaşım çalıştayında gerginlik
Büyükada'da düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayında hayvan haklarını savunan bir kadın ile faytoncular arasında gerginlik yaşandı. Kadının 'her şey çok güzel olacak' demesi üzerine faytoncular 'hayvan severler siyaset yapıyor' diyerek salonu terk etti. Gerginliğin yatıştırılmasının ardından oturuma ara verildi.

Adalardaki ulaşım sorunlarına çözüm üretmek adına bugün Büyükada'da 'Adalar Ulaşım Çalıştayı' düzenleniyor. Çalıştaya faytoncular, Adalar'da yaşayanlar, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler ve çok sayıda kişi katıldı. Oturumda konuşma yapıldığı sırada İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı sahneye çıkarak konuşma yapmak istedi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gerginlik yaşanmaması adına olaya müdahale etmek istedi. Sahneye çıkan kişi konuşmasında Adalar'daki ulaşım çözümlerine kendilerinin karar vereceklerini, dışarıdan gelen kişilerin karar veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine dinleyiciler arasında bulunan hayvan haklarını savunan bir kadın, konuşma yapan kişiye tepki gösterip 'her şey çok güzel olacak' diyerek atlı faytonların kaldırılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan faytoncular ile kadın arasında gerginlik yaşandı. Faytoncular, kadının siyaset yaptığını belirtti. Faytoncuların salonu terk etmesiyle gerginlik sona ererken, oturuma ara verildi. - İSTANBUL

Adalar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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