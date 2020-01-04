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Adalar'daki Ceren Özdemir Gençlik Merkezi öğrencileri bekliyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, öğrencilerin hizmetine açıldı.

04.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:26 Adalar'daki Ceren Özdemir Gençlik Merkezi öğrencileri bekliyor
Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, öğrencilerin hizmetine açıldı.

mevkisinde bulunan gençlik merkezi açıldığı günden itibaren farklı kişiliklere ve kültürlere sahip olan gençlerin ortak noktada buluşmasını sağlıyor. Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, "Gençlere değer veriyor, gençlerle yükseliyoruz" sloganıyla çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezlerinin yeni halkası olan Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, şehrin tam merkezindeki konumu ile öğrencilere hizmet veriyor. İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta bulunan Ceren Özdemir Gençlik Merkezinde kütüphaneden, dersliğe, dans ve tiyatro odasına kadar birçok alan bulunuyor. Tüm gençlerimizin kullanımına açık olan 5 katlı Ceren Özdemir Gençlik Merkezinde dört derslik, dans ve tiyatro salonu, PDR ve proje çalışma ofisi, dinlenme salonu ve bir de kütüphane bulunuyor. Sınav dönemi tüm bina, öğrencilerin ders çalışabilmesi için uygun hale getirilen Ceren Özdemir Gençlik Merkezinde, öğrenciler, burada bulunan bilgisayarları kullanarak ders çalışabileceği gibi, kutu oyunlarla da hoş vakit geçirebilecek. Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, hafta içi ve Cumartesi günleri 10.00 - 22.00 saatlerinde, Pazar günü ise 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir, Adalar, Güncel

Kaynak: İHA

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