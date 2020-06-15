Adalar'dan getirilen 20 at, turizm tesislerine ücretsiz verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Adalar'dan alınan 20 at, Kastamonu'nun Daday ilçesindeki atlı turizm tesislerine ücretsiz verildi.

15.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Adalar'dan alınan 20 at, Kastamonu'nun Daday ilçesindeki atlı turizm tesislerine ücretsiz verildi.
İBB, Adalar'da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atlardan 20'sini, talep üzerine Kastamonu'nun Daday Belediyesine gönderdi.
Belediye, atları ilçede faaliyet gösteren atlı turizm tesislerine destek amacıyla verdi.
Atların, atlı turizm tesislerinde safari ve binicilik amacıyla kullanılacağı öğrenildi.
Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Daday'ın son dönemde atlı turizmde adından söz ettirdiğini söyledi.
Atlarla ilgili talepte bulunduklarını ifade eden Taş, "Bugün çok mutlu günlerimden birisini daha yaşıyorum. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Adalar ilçesinde faytonlardan çıkan 20 tane atı bizlere hediye etti. Bizler, bu gelen atları koruyarak, Belediye veterinerimiz tarafından kontrolleri yapılarak, uzun yıllar yaşamaları için çaba göstereceğiz. Onlar artık bizim misafirlerimizdir." dedi.
Taş, bölge turizmini daha da canlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri, Daday Belediyesi Veteriner İşleri ile Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan atlar, daha sonra atlı turizm işletmelerine kura ile dağıtıldı. Adalar’dan getirilen 20 at, turizm tesislerine ücretsiz verildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Daday, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AB’den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Belediyesi’nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Son Dakika: İstanbul’da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Haberler››Güncel››Adalar'dan getirilen 20 at, turizm tesislerine ücretsiz verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Araziye yüzlerce tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza - Haber 18:07: Lübnan Başbakanı'ndan "iç ve dış odaklar ülkenin istikrarını tehdit ediyor" açıklaması - Haber 18:07: Çine Çayı ıslah çalışmalarında 1 kilometrelik bölüm tamamlandı - Haber 18:06: Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı - Haber 18:05: Mardin'de, 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Haber 17:06: Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı - Haber 16:59: Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı - Haber 16:57: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir - Haber 15:14: AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip - Ekonomi