ADALAR HALKINDAN MİMOZA HIRSIZLIĞINA TEPKİ

ADALAR'da baharın gelmesi ile birlikte sarı tomurcuklarını açan mimozaların, çiçek satıcıları tarafından izinsiz ve ölçüsüz kesilmesi bu türün geleceğini tehlikeye sokuyor. Ada halkı, özellikle gece geç saatlerde ticari amaçla evlerin bahçelerinden mimoza hırsızlığı yapılmasından ve ağaçların uğradığı tahribattan şikayetçi. Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi, uyarılara rağmen mimoza ağaçlarına zarar verenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacağını açıkladı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 'Adalarımızda Mimoza ağacı, Türkiye 'nin hiçbir yerinde olmayacak kadar çok ama ne yazık ki kıymeti bilinmiyor, dalları koparılıyor. Adalılar, bizler mimozayı dalında görmek, dalında sevmek istiyoruz. Adalarımızın simgelerinden mimoza ağaçlarının geleceğini tehlikeye atmamalıyız. Mimoza dallarını kırmamalı, koparmamalı ve satmamalıyız dedi.KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE TEDBİR ALDIBüyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip, 'Büyükadamız'da dediğiniz gibi Mart ayının başlarında mimozalar açar. Büyükada'da genellikle Viranbağ ve Dİlburnu bölgesinde yoğun olarak bulunur. Ada'da yaşayan bütün gençler, Mart ayının başında mimozaları toplar, çarşı içinde satardık. Yani gençler bu yolla para kazanırlardı. Ancak daha sonra İstanbul'daki çiçek satıcıları, bizim Büyükada'daki mimozalarımızı toplayarak götürmeye ve ağaçlara zarar vermeye başladılar. Dolayısıyla bunu engellemek için Kaymakamlığımız tarafından alınan kararla artık Büyükada ve diğer adalarımızdan mimozalarımıza zarar verilmemesi maksadıyla toplanması yasaklandı. Sadece adada bahçıvanlık yapan, kendi üreten bahçıvanlarımız var. Onların dışındaki herkese yasakladı sayın Kaymakamımız şeklinde konuştu.ÖZELLİKLE GECELERİ TAŞIYORLARGarip, sözlerine şöyle devam etti 'Daha önce de burada, bunda 40-50 sene önce karanfillerimiz vardı. Karanfillerimizi mesela, Türkiye'de başka yerde olmayan bir karanfildi, kokusu çok iyiydi ve her bahçemizde de leylaklar vardı. Şu anda hiçbir bahçemizde leylaklarımız ve karanfillerimiz kalmadı. Yanlış toplandığı ve zarar verildiği için. O yüzden mimozalarımızın korunmasıyla ilgili tedbirler kaymakamlığımız tarafından alındı. Bir cezai yaptırımı olduğunu duydum ama ne kadar bilmiyorum. Genellikle geceleri geliyorlar. Bu tür korunaklı bahçelere giremeseler bile villa gibi evlerin bahçelerine girerek mimozaları yoluyor ve ağaçlara büyük zararlar veriyorlar. Gece motorlarla gelip taşıyorlardı, emniyetimiz de bu konuda sıkı tedbirler aldı, şu anda gayet iyi.YANLIŞ KESİM HER ZAMAN ZARAR VERİRBahçıvan İrfan Aknarcı, şunları söyledi Burası Ali Fethi Okyar'ın bahçesi, 100 dönüm arazi üzerinde çok güzel bir bahçe. Mimozalarla kaplı. Adadan mimoza toplayanlar doğayı bozuyor, kırıp götürüyor ve satıyorlar. Bizim bahçenin 4 tarafı korumalı olduğu için kimse giremiyor. Sağda solda adaların içinde güvenlikli olmayan yerlerden götürüyorlar. Mimoza eğer güzel şekilde budanırsa daha güzel açar. Makasla, kırmadan kesmek lazım. Yanlış kesim her zaman zarar verirDALLARINI KIRDIKLARI İÇİN MİMOZALAR YEŞERMEYECEKÖte yandan Ada sakinleri, dalları kırılarak satılan mimoza ağaçlarını korumak için bir platform oluşturdu. Gönüllüler, kendi imkanlarıyla üzerinde 'Bırak dalında kalsınö, 'Mimoza vazoda size küser, oysa dalında herkese gülümserö sloganları bulunan bilgilendirme broşürleri hazırlandı. Bu broşürlerde mimozaların ölçüsüz koparıldığında, ağaçların uğrayacağı tahribat anlatılıyor. Hazırlanan broşürler, Ada halkına ve esnafa dağıtılıyor. Büyükada'daki bir pastane çalışanı, 'Mimozalar sadece 12 ayda bir çiçek verdiği ve kokusu da çok güzel olduğu için çoğu kişi bunları kopartmak istiyor. Bunu paraya dönüştürmeye çalışanlar da var. bunu yaparken de mimozaların dallarını kırdıkları için mimozalar yeşermeyecek. Bunu engellemek isteyen ada halkı, broşürler getirdi. Mimozaların koparılmaması gerektiğini, koparıldığı vakit nasıl tahrip olacağını gösteren resimler bize bıraktılar. Bizde bunu gelen müşterilerimize veriyoruz ki onlar da biraz daha dikkat etsinler, gelecek senelerde de mimozaları görelim diye şeklinde konuştu.AĞAÇLAR PERİŞAN VAZİYETTEBahçelerindeki mimozaları korumak için nöbet tuttuğunu anlatan Büyükada sakini Müge Şimşek, 'Ben de çok üzgünüm aslında. Bir demet almak önemli değil ama bütün ağacı yolduruyorlar. ve çocuklar bunu yolup, aşağıda para için satıyorlar. Ağaçlar perişan vaziyette. Benim de bahçemde var, korumak için devamlı nöbet tutuyoruz, çocukları kovalıyoruz. Yapmayın etmeyin, ağaçlara kıymayın çocuklar diyoruz. Bu elimdeki broşürler dağıtıldı esnafa ve sosyal medyada da bu broşürler paylaşıyor. Mimozalarımızı korumak istiyoruz adalarda. Onlar yolunmasın, parçalanmasın, hep açsın ve güzel koksun istiyoruzö ifadelerini kullandı.AĞAÇLARI TALAN EDEREK TİCARİ AMAÇLA KULLANIYORLARBüyükada sakini Ümit Pamuk, 'Yıllardır adalarda mimozalarla süslü alanlarımız var. Gerçekten çok güzel, çiçek dalında güzeldir. Fakat maalesef bunu ağaçları talan ederek ve kırarak, ticari amaç için kullanıyorlar. Çok büyük zararlar veriyorlar. Bu sene sayın kaymakamımız ve belediyemizin güzel çalışması sonucu buna bir yasak getirildi. Bu yasaktan çok iyi sonuçlar alındı. İnsanlara, özellikle gençlere mimoza ağacının özelliğini anlatıp dalında seyretmenin ve koklamanın daha iyi olduğunu öğretmemiz lazımö dedi.ADALAR BELEDİYESİ'NDEN MİMOZA AÇIKLAMASIAdalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise yaptığı yazılı açıklamada, baharın gelişini haber veren mimoza çiçeğinin 'Adaların Sembolüö olduğunu ifade ederek, adalıları ve tüm İstanbulluları mimoza ağaçlarını korumaya çağırdı. Yapılan yazılı açıklamada Gül, 'Adalarımızda Mimoza ağacı, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayacak kadar çok ama ne yazık ki kıymeti bilinmiyor, dalları koparılıyor. Adalılar, bizler mimozayı dalında görmek, dalında sevmek istiyoruz. Adalarımızın simgelerinden mimoza ağaçlarının geleceğini tehlikeye atmamalıyız. Mimoza dallarını kırmamalı, koparmamalı ve satmamalıyız. Doğayı korumak ve yaşatmak hepimizin görevi. Doğamıza, kültürümüze; bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkalım sözlerine yer verdi.Ayrıca açıklamada, uyarılara rağmen mimoza ağaçlarına zarar verenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacağı da kaydedildi.

