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ADALAR İÇİN KISITLAMA BAŞLADI, BELGESİ OLMAYAN GİDEMEDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için giriş ve çıkış kısıtlaması başladı.

27.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:32
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için giriş ve çıkış kısıtlaması başladı. Bostancı İskelesi'nde bekleyen görevliler çalışma ve ikametgah belgesi bulunmayan vatandaşların vapura binmesine izin vermedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için alınan kısıtlama kararı bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00'a kadar belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak. Bazı vatandaşların sabah saatlerinde Bostancı İskelesi'nden adalara gidecek olan vapura binmek için iskeleye geldiği görüldü. İskelede bekleyen Şehir Hatları görevlileri adalara gitmek isteyen vatandaşların çalışma ve ikametgah belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Belgelerini gösteren kişiler vapura binerken, belirlenen istisnalar kapsamında belgesi bulunmayan kişilerin vapuruna binmesine izin verilmedi.
"GEÇEMİYORUM, EVRAK ALMAMIZ GEREKİYORMUŞ"
İnşaat sektöründe çalışan Süleyman Akdemir, çalışma belgesi olmadığı için Büyükada'ya gidemedi. Akdemir, "Adaya geçemiyorum. Evrak almamız gerekiyormuş. Aslında çalışma belgemiz var. Bugün geçebilseydik, belgeyi iş yerinden alacaktık. Şu an geçemediğim için iş yeri nasıl gönderecek onu da bilmiyorum" dedi.
VAPURDA KOLTUKLAR BOŞ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretçilerin adalara gezmeye gitmesinin önüne geçilmesi için alınan kısıtlama kararı sonrası bu sabah Bostancı'dan Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada seferini yapan vapurda, koltukların büyük bir bölümünün boş olduğu görüldü. ADALAR İÇİN KISITLAMA BAŞLADI, BELGESİ OLMAYAN GİDEMEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adalar, Sabah, Güncel, Haber
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