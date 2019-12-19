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Adalar kaymakamlığı ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

ADALAR Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

19.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:59
ADALAR Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" denildi.
Büyükada'da kazılan iki çukurla ilgili tartışma sürerken Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.
"RUAM HASTALIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"
Açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz
tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir" denildi.
"81 AT İTLAF EDİLMİŞTİR"
Kaymakamlığın açıklaması şöyle devam etti: "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının
tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf
edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur"
Adalar kaymakamlığı ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

Adalar, Güncel

Kaynak: DHA


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