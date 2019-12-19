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Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık taramasından geçirilen 81 atta Ruam hastalığına rastlandı.

19.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:38Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama
Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık taramasından geçirilen 81 atta Ruam hastalığına rastlandı. Açıklamada hastalığın tedavisi olmadığından atların itlaf edildiği belirtildi.

Adalar Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller

sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.

İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Adalar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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