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Adalara gelenlere sağlık kontrolü

Dünya'da ve ülkemizde korona virüs salgınında vaka sayısının artması nedeniyle Marmara ve Avşa Adası'na deniz yoluyla gelmek isteyenlere, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra adaya ayak basmalarına izin veriliyor.

31.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:29
Adalara gelenlere sağlık kontrolü
Dünya'da ve ülkemizde korona virüs salgınında vaka sayısının artması nedeniyle Marmara ve Avşa Adası'na deniz yoluyla gelmek isteyenlere, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra adaya ayak basmalarına izin veriliyor. Adaya yapılan giriş çıkışlar ise seyahat belgesi ile gerçekleştiriliyor.

Marmara Adası'na feribotla gelen sürücü ve yolculara, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık personelleri ve kolluk kuvvetleri tarafından ateş ölçümü uygulaması yapılıyor. Ekipler tarafından şüpheli görülen kişiler karantinaya alınıyor, diğer vatandaşlara ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği uyarısı yapılıyor. Adaya yapılan giriş çıkışlar ise seyahat belgesi ile gerçekleştiriliyor. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Marmara, Avşa, Güncel
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