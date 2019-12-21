Adalardaki fayton kararı vatandaşları ikiye böldü

Adalarda 3 ay süreyle atlı faytonların kaldırılması kararına ilişkin vatandaşlar görüş ayrılığına düştü. Kararın doğru olduğunu savunan bazı vatandaşlar, "Bu turizm değil, katliam" derken, bazı ada sakinleri de faytonların kaldırılmasına tepki gösterdi.



Büyükada'da 'Ruam' hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesi ve 3 ay süreyle faytonlara at sürülmesinin durdurulması kararı vatandaşlar arasında görüş ayrılığına neden oldu. Kimisi, fayton turlarının kaldırılması kararını doğru bulurken, kimisi de faytonların kaldırılmaması gerektiğini söyledi.



"Faytonların durdurulması kararı doğru"



Kardeşini ziyaret etmek için adaya geldiğini söyleyen Yasemin Çetinel, "81 tane hayvan öldürüldü. Bu turizm değil, katliam. Hayvanlara yazık. Hayvanlara bakım yok, gelen insanlar rant uğruna gelmiş. Zaten ada tamamen değişti, ada diye bir şey kalmadı" diyerek fayton turlarının durdurulması kararının doğru olduğunu söyledi.



"Direkt yok edilmesi, bölgeye zarar verecektir"



Ada esnaflarından Metin Turgut, "Biz burada sürekli bulunan bir esnaf olarak faytonların kaldırılmasının adaya zarar vereceğini düşünüyorum. Bir bölgede herhangi bir aksaklık ve problem varsa düzenleme yoluna gidilmesini daha uygun buluyorum. Çünkü bir yönetim şekli, oradaki aksaklığı gidermekle yükümlüdür. Direkt kaldırıp doğayı bozması bence daha ciddi bir problem olur. Mesela, bölgedeki atların düzenlenmesi, yedek atlarla çalışılması, veteriner desteği ve kıyafet yönetmeliği ya da çalışan kişilerin öğrenim durumlarına kadar bir çalışma getirilebilir. Ama direkt bunun yok edilmesi, doğanın bozulması bölgeye zarar verecektir" dedi.



"Atlarla uğraşan insanlardan bulaşabilir, çözüm bulunmalı"



Adanın yerli ve yabancı çok sayıda turist alan bir bölge olduğunu belirten Turgut, "Esnafların bu konuda etkileneceğini çok fazla düşünmüyorum. Buranın özelliği, gemi, fayton ve doğası var. Önemli özelliklerini bozmak olur yani kaldırmak. Biz at bölgesine biraz uzaktayız. Çok ciddi bir problem olacağını düşünmüyorum. O kadar tedirginliğimiz yok. Ama atlarla uğraşan insanlar var, yakından ilgilenen. Onlardan geçebilir, geçme ihtimali olabilir. Ona bir çözüm bulunması önemli" diye konuştu.



"Faytonlar, adanın simgesi"



Yıllardır adada yaşadığını söyleyen Filiz Erman ise, "Ben faytonların kaldırılmasını istemiyorum. Faytonlar adanın bir simgesi. Ama faytonları çeken atlara iyi bakılmasını istiyorum. Bununla ilgili belediyeler çalışmalar yapmalı. Burada atların yaşadığı ahırlara iyi bakılması lazım, devamlı bir veterinerin olması lazım, temizliklerine, beslenmelerine iyi bakılması lazım. İyi bir planlama ve kontrolle bu işlerin yapılabilmesi lazım. Kaldırmak, elektrikli araçlar koymak bence çözüm değil" dedi.



"Elektrikli araçları adada görmek istemiyorum"



"Ben adalı olarak faytonların buranın simgesi olduğunu düşünüyorum" diyen Erman, "Şahsen elektrikli araçları adada görmek istemiyorum. Atlar da ayrıca binek hayvanlarıdır. Onları sarıp sarmalayıp evimize koyamayız. Hayvanseverleri anlıyorum, ben de hayvanları seviyorum. Kurallara uyarak, gerekli kontrolleri yaparak atların adada olması lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA