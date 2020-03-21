Adalardaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor
1 Mart'tan sonra Sakız, Sisam ve Midilli adalarına ulaşan yaklaşık 600 sığınmacı, "Aqua Blue" isimli yolcu gemisiyle Midilli Limanı'ndan ana karaya hareket etti.
21.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:04
1 Mart'tan sonra Sakız, Sisam ve Midilli adalarına ulaşan yaklaşık 600 sığınmacı, "Aqua Blue" isimli yolcu gemisiyle Midilli Limanı'ndan ana karaya hareket etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Adalardaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor
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