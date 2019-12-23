Adalardaki vatandaşların endişesi devam ediyor!

Adalar'da yılların ihmaliyle büyüyen fayton ve at sağlığı sorunu parçalı değil, "Adalar'ın SİT alanı olduğu gerçeği gözden kaçırılmadan ve ulaşım sorunu temelinde bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. "diyerek kamuoyuna açıklama yapıldı.

Adalar Kaymakamlığı Adalar'a at giriş çıkışının yasaklandığını duyurdu. İstanbul Valiliği ise bir dizi önlem açıkladı. Bu önlemler arasında faytonlara 3 ay süreyle atların koşulmasının yasaklanması, İSPARK ahırları dışında kalan ve izinsiz-ruhsatsız olan tüm ahırların yıkılması, bir karantina ahırının yaptırılması, dezenfeksiyon-temizlik gibi işlemler bulunuyor. Daha önce de buna benzer önlemlere başvurulmuş (Şubat 2018), ancak ardından beklenen köklü çözümler yürürlüğe konulamamış, kaos-denetimsizlik-kuralsızlık devam etmişti.

Konuyla ilgili olarak Şubat 2018'de yaptığımız açıklamada atların belirli süreyle faytona koşulmamasının gerekliliği konusunda kuşkularımız olduğunu belirtmiş, bu süre boyunca Adalar'da ulaşımın nasıl sağlanacağı konusunda bir önlem bulunmaması nedeniyle, ulaşım hakkının zedeleneceğini ve giderek önü alınmaz bir şekilde yaygınlaşmakta olan bireysel ulaşım araç (akülü) kullanımına meşruiyet kazandırılacağını söylemiş;

Her adadaki faytonların sayısı, kullanım güzergâhları, ulaşım ve gezinti aracı tanımları, alternatif toplu ulaşım araçları, bisiklet, akülü ve motorlu araçların kullanımlarını da içeren "ulaşım eylem planı" acil olarak hazırlanmadan ve buna ilişkin önlemlerin zamana yayılmış bir şekilde alınması sağlanmadan yürürlüğe konacak parçalı önlemlerin, var olan kaosu artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğini dile getirdi.