02.07.2019 10:34
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Adalet Anaokulu'nda Kur'an kursu eğitimi

Adalet Anaokulu

Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna bağlı Adalet Anaokulu'nda yaz dönemi için 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi verilecek.

Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna bağlı Adalet Anaokulu'nda yaz dönemi için 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi verilecek.
Tutuklu ve hükümlülerin çocuklarıyla Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personel çocuklarının yararlanmasına yönelik olarak geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içerisinde hizmete açılan anaokulunda Kur'an eğitimi verilmesi için protokol imzalandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tarsus İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokolle, anne yanında kalan çocuklarla personel çocuklarının okul öncesi eğitim alan 4-6 yaş grubu çocuklara yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak din ve değerler eğitimi verilecek.
Kaynak: AA
Tarsus , Güncel

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