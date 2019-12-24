Haberler » Güncel » Adalet Bakan Gül Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı - Haber

Adalet Bakan Gül Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

24.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:22 Adalet Bakan Gül Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
Gül, Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 25 'ın Antep'i Gaziantep yapan kahraman ecdadın emperyalistlere karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı yeniden diriliş günü olduğunu belirtti.
Bundan 98 yıl önce, düşman askerleri topuyla, tüfeğiyle bir karabasan gibi çöktüğünde, ecdadın bir an bile tereddüt etmeden, "Ya İstiklal ya Ölüm" diyerek, iman dolu göğsünü vatanına siper ettiğini vurgulayan Gül, şu ifadelere yer verdi:
"Aziz şehrimizi düşman işgalinden kurtaran kahraman ecdadımız, bizlere onur duyacağımız şanlı bir tarih ve bütün benliğimizde hissettiğimiz istiklal sevdasını miras bıraktı. Gaziantep'imizin kurtuluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle tüm hemşerilerimizi kutluyorum. Her biri istiklal abidesi olan Şehitkamil, Şahin Bey, Karayılan başta olmak üzere 6 bin 317 şehidimizi, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum."

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Gaziantep, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   Adana'da tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı - Haber
14:32   Adana'da tarım arazileri yağmur sularının altında kaldı - Haber
14:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı - Haber
14:31   Adana sele kapılan çocuğu nasıl kurtardığını anlattı - Haber
14:26   ATGB'den, Başkonsolos Davaz'a ziyaret - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
24.12.2019 14:33:57