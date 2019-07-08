Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Uğurhan Kuş kimdir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakan Yardımcılıklarına Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş atandı. Adalet Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Uğurhan Kuş kimdir?

UĞURHAN KUŞ KİMDİR?

Uğurhan Kuş, 1973 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Ailesinin uzun zaman önce Tokat'ın Turhal ilçesine göç etmesi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Turhal ilçesinde tamamladı.

1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Uğurhan Kuş sırasıyla Şebinkarahisar, Çelikhan, Dursunbey, Silivri, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılıkları ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevlerinde bulundu.

Başsavcı Kuş, son olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı. Evli olan Kuş, iki erkek bir kız olmak üzere üç çocuk babasıdır.