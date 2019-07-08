Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Zekeriya Birkan kimdir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakan Yardımcılıklarına Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş atandı. Adalet Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Zekeriya Birkan kimdir?

ZEKERİYA BİRKAN KİMDİR?

Zekeriya Birkan, 1967 yılında Trabzon'da doğdu. Birkan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Akademisini 3. sınıfta bırakarak, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1992 yılında mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıllarında Millî Gençlik Vakfı bünyesinde çalışmalar yürüttü. MGV hukuk bülteni yayın yönetmenliğinde bulundu.

Bursa'da Refah Partisi ile siyasi hayatına başlayan Zekeriya Birkan, hukuki araştırmalar derneğinin Bursa Şube Temsilciliği, Bursa Şubesi kurucu Başkanlığı ve Genel Merkez Yönetim Kur. üyeliğinde bulundu. MÜSİAD ve Bursa MAZLUMDER üyeliği, Fazilet Partisi Nilüfer Kurucu İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 Yerel Seçimlerinde Nilüfer İlçesinde Belediye Başkan Adayı olarak seçimleri katıldı.

2002 yılında Saadet Partisi ile siyasi hayatına devam etti, 2003 yılında ise AK Parti Nilüfer ilçe delegesi seçildi. 2004 Yerel Seçimlerinden sonra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hukuk Danışmanlığı görevinde bulundu. 2004 yılında Bursaspor yönetimine seçildi.

Bursa İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulunda 3.dönem görev yaptı. Bursa Birlik Vakfı üyesi olan Zekeriya Birkan, 2010-2012 yılında Bursa Baro Başkanlığına seçildi.

2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekilli aday adayı olan Zekeriya Birkan, 25. ve 26. Dönem Genel SeçimlerindeAdalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili olarak meclise girdi.

Zekeriya Birkan, evli 3 çocuk babasıdır.