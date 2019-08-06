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Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Singapurlu Bakan Shanmugam görüştü

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam ile görüştü.

06.08.2019 15:51 Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Singapurlu Bakan Shanmugam görüştü
Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birkan, "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Sulh Anlaşmalarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin İmza Töreni" kapsamında Singapur'da resmi temaslarda bulundu.
Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam ile Birkan'ın görüşmesinde, sözleşmenin arabuluculuk alanında sağlayacağı katkılar ve getirdiği yenilikler ile adli konular ele alındı.
Görüşmede, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Zekeriya Birkan, Singapur, Güncel

Kaynak: AA

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