Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Malatya'da

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş
, Battalgazi
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, beraberinde Malatya
Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkanı İzzettin Duman ile birlikte Başkan Gürkan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Gürkan, daha sonra Menteş ve beraberindekilere Battalgazi Belediyesi hizmetleri hakkında bilgiler verdi.
Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini inceleyen Menteş, vatandaşların hizmetine sunulan Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphanede incelemede bulundu.
İncelemelerin ardından konuşan Gürkan, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve beraberindekileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
Malatya,Menteş