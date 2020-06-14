Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un acı günü

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un 81 yaşında vefat eden amcası Hacı Mustafa Aydın Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

14.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:24
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un 81 yaşında vefat eden amcası Hacı Mustafa Aydın Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.
Aydın'ın cenazesi yakınları tarafından Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlığa getirildi.
İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aydın toprağa verildi.
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, amcasının tabutunu bir süre taşıdı.
Cenaze namazına, Aydın'ın ailesi ile Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş’un acı günü

Kaynak: AA

Etiketler: Turhal, Aydın, Güncel, Haber

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