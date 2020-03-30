Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen üçüncü koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
30.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:36
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen üçüncü koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Kaynak: İHA
Etiketler: Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Genel