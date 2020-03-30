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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen üçüncü koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

30.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:36
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen üçüncü koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ’Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler’ ile ilgili gerçekleştirilen...

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Genel

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet Hizmetlerinde Alınacak Tedbirler" ile ilgili gerçekleştirilen...
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