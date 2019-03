Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Balon İttifaklar 31 Mart Gecesi Hüsrana Uğrayacak"

Kaynak: İHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesindeki Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Burada Cumhur İttifakı'nın öneminden bahseden Gül, balon ittifakların 31 Mart gecesi hüsrana uğrayacağını söyledi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel Ali Şahin , Sait Kirazoğlu, Ahmet Uzer , MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay , Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı."Cumhur İttifakı 31 Mart'ta halkın desteğiyle en güzel sonucu alacak ve durmak yok yola devam diyecek"Buradaki konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Cumhur İttifakının birlik, beraberlik ruhuyla 31 Mart gecesi zafer kazanacağını vurgulayarak, "Şurada çok az bir süre kaldı ama 31 Mart'ta inşallah Cumhur İttifakı halkın desteğiyle en güzel sonucu alacak ve durmak yok yola devam diyecek. Türkiye 'de milletin devletle buluştuğu, Türkiye'nin ufkunun daha ilerilere taşındığı bir dönemde Cumhur İttifakı ile güçlerimizi birleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ortak bir hedef ortaya koydular" dedi."Cumhur İttifakı sırtını terör destekçilerine değil, millete dayadı"Cumhur İttifakının milletin bekası için hareket ettiğini ve bu amaçla yola çıktığını belirten Gül, "Cumhur İttifakı sırtını millete dayamış bir ittifak olarak yola çıktı. Birileri gibi sırtını terör örgütlerine, Pensilvanya'ya dayayan, karanlık güçlere dayayan ittifak değil sırtını millete dayayan ittifaktır. Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır. İpi kandilde olan ve Pensilvanya'nın şişirdiği balon ittifakını, bu millet 31 Mart'ta söndürecek. Cumhur İttifakı, bu milletin pusulasını ve rotasını belirlediği bir ittifak olarak yola devam edecek. Cumhur İttifakı, seçime ve 31 Mart'a kadar değil, mezara kadar sürecek bir yolculuktur. Cumhur İttifakı bir ilke, ülke, ülkü ittifakıdır. Biz 31 Mart'ta şunun bunun belediye başkanı olması için değil, ülkemize, ülke insanımıza daha iyi hizmet için sandığa gidiyoruz. Ne olacağım değil, bu ülke için ne yapacağım diyenlerin ittifakıyız biz. Bizim temel hedefimiz ülkemizin birliğini, dirliğini huzurunu muhafaza etmektir. Bu ülke insanının huzurunu kim bozmaya çalışırsa karşısında hep bizi bulacaktır. Çukur kazarak bu ülkenin huzurunu bozmak isteyenleri kazdıkları çukura gömdük. Bu milletin huzurunu bozmak isteyen kim olursa olsun o çukura gömmeyi çok iyi biliriz" ifadelerini kullandı. Edirne 'den Kars 'a kadar tüm vatandaşlarımızın hukukunu koruyacağız"Türkiye'de birlik ve beraberliği bozmaya yönelik faaliyetlere de izin vermeyeceklerini aktaran Bakan Gül, "Bu ülke insanının, Kürt'ü ve Türk'ü ile 82 milyonun, Edirne'den Kars'a kadar tüm vatandaşlarımızın hukukunu koruyacağız. Türkiye'nin hududunu, vatandaşlarımızın hukukunu korumak boynumuzun borcudur. Hiç bir zaman hiç bir güce teslim olmayacağız, birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Etle tırnak gibi bu ülkede omuz omuza kardeşçe yaşıyoruz" şeklinde konuştu."Ülkemizi karıştırmak, birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz"Türkiye'ye yönelik geçmişte pek çok tehdidi bertaraf ettiklerini ve bu politikayı hedeften sapmadan devam ettireceklerine de değinen Gül, "Terör örgütleriyle ülkemizi karıştırmak, birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Gaziantep olarak bunu çok iyi biliriz. Gaziantep'e, Kilis 'e düşen bombalar 2 yıl önce hepimizi tedirgin etmişti ama Fırat Kalkanı Harekatı ile tehdit nereden geliyorsa gelsin tehdidi kaynağında kurutmak için harekete geçtik. Fırat Kalkanı da Zeytin Dalı Harekatı da budur. Suriye 'de güvenli bölgeler oluştukça Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye devam edecek. Bugün itibarıyla 315 bin misafirimiz Suriye'de kendi memleketine dönmüştür. Dönüşler devam ediyor. Suriye'de güvenli alanlar oldukça, dönüşler daha da hızlanacak. Orada da güvenli bölge oluşması için Cumhurbaşkanımız etkili bir diplomasi sürdürüyor. Biz sınır komşusuyuz. Türkiye Cumhuriyeti , güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık. Hiçbir güç, terör örgütü, sırtını kime dayarsa dayasın, Gaziantep'e, Hatay 'a, Kilis'e, Mardin 'e, Ankara 'ya hiçbir şekilde saldıramaz, tehdit oluşturamaz. Kaynağında kurutmak için her türlü hazırlığımızı yaptık. Türkiye'de hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamayacak şekilde hazırlığımız yapıldı. Terör asla Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Türkiye'ye karşı kim kötü emel besliyorsa, kim kötü senaryo yapıyorsa, o senaryoyu 31 Mart'ta başlarına geçiririz" diye konuştu.Bakan Gül'ün konuşmasının ardından Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı kurdele kesimiyle yapıldıktan sonra Bakan Gül, MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik'i de makamında ziyaret etti. - GAZİANTEP