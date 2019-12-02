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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi.

02.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:31Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır" dedi. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Politika

Kaynak: İHA

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