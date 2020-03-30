Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz.

30.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir... - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

13:27: Üniversiteli öğrenciler sağlık çalışanları "yüz siperliği" üretti - Haberler 13:23: Sur kaymakamlığı, PTT önündeki kalabalık arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirdi - Haberler 13:21: Koronavirisü 1 dakikada belirleyen radyoloji görüntüleme sistemi geliştirildi - Haberler 13:21: Bakan Selçuk: "LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız" - Haberler 13:21: Belediye çalışanlarından sağlıkçılara meyve ikramı - Haberler 12:44: Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı - Haberler 12:38: Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı - Haberler 11:51: Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı - Haberler 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:23: İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi - Haberler