Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz.
30.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika