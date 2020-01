Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasıyla ilgili, "Şu an itibarıyla Japonya'dan adli yardımlaşma anlamında herhangi bir talep gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'de işlenmiş, Türk Ceza Kanunu'na aykırı hangi fiil varsa kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı mercileri bu konunun peşinde." dedi.Bakan Gül, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Gül, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın duyulmasının ardından soruşturma başlattığını hatırlattı.Soruşturma neticesinde 7 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Gül, bu kişilerden 5'inin tutuklandığını anımsattı. Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Gül, "Orada iki ayrı yabancı var o transit geçişi yapanlar. Bunların olaydaki ifadelerini de dikkate alarak soruşturmayı sürdürecekler ve buna göre iddianameyi açacaklardır. Başsavcılık dün de yine açıklamasını yaptı. Olayın duyulmasından itibaren büyük bir titizlikle çalışıyorlar." dedi.Bakan Abdulhamit Gül, Türkiye'nin kırmızı bültenle aranan bir fail varsa bu konuda ilgili ülkeye iadesini yapacağını vurguladı.Şu anda Türkiye'de bu olaya destek olanlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünün altını çizen Gül, "Elbette mahkeme kararı sonuçlanmadan konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız ama sıcak bir olay, yeni bir olay. Tüm yönleriyle başsavcılık makamı titizlikle takip ediyor. Şu an itibarıyla Japonya'dan adli yardımlaşma anlamında herhangi bir talep gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'de işlenmiş, Türk Ceza Kanunu'na aykırı hangi fiil varsa kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı mercileri bu konunun peşinde. İlgili uçaklarla ilgili de yine tedbir kondu biliyorsunuz. Bu hususta yine mahkeme ve savcılık sürecini sürdürmüş olacak." diye konuştu.Libya tezkeresiBakan Abdulhamit Gül, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili, Türk askerinin hiçbir ülkeye hukuk dışı, insanlık dışı bir gayeyle gitmediğinin altını çizdi.Türkiye'nin tüm adımlarını uluslararası hukuk ve anayasa çerçevesinde attığını vurgulayan Gül, "Türkiye, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, kabul ettiği meşru bir hükümetin daveti ve orada insanlık adına, Türkiye'nin esasen çıkarları ve ulusal güvenliği adına bir ihtiyacı karşılamak üzere tezkere kararı almıştır." dedi.Bu coğrafya ne kadar istikrarlı olursa Türkiye ve Avrupa'nın da daha güvenli hale geleceğini aktaran Gül, şöyle devam etti:"Kaynağında sorunları gidermek ve ülkemizin çıkarlarını ortaya koyan, savunan bir politika anlamında bu tezkere ortaya konmuştur ve TBMM büyük bir destekle onu tasvip etmiştir. Biz Libya'ya, Türkiye'nin çıkarları için, ülkemizin güvenliği için, Doğu Akdeniz olsun, ülkemizdeki diğer ulusal güvenlik anlamında bir karar almıştır. Elbette bunun çerçevesini hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz ve TSK de ihtiyaca göre Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda kullanacaktır. Dolayısıyla uluslararası hukuk çerçevesinde meşru bir hükümet var, BM'nin kabul ettiği bir yönetim ve anayasaya göre, usule göre, hukuka uygun bir süreç işletilmiştir. Temel yaklaşım bölgenin istikrara kavuşması ve bu konuda Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir adımın atılmasıdır. Dolayısıyla tüm adımlar, hem uluslararası hukuk çerçevesinde hem Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde atılmaya devam etmiştir."Doğu Akdeniz'deki çalışmalarBakan Gül, soru üzerine, Türkiye'nin sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'deki egemenlik sahasında her türlü araştırmayı yaptığını anlattı.Türkiye'nin enerjiye yönelik aramalarını hukuk çerçevesinde yaptığına işaret eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz bu hakkımızı kullanıyoruz diye rahatsız olanlar, bizi hiçbir şekilde ilgilendirmez. Önemli olan bizim hukuka uygun davranıp davranmadığımız. Biz, uluslararası hukuk çerçevesinde kendi egemenlik alanımızda bu adımları atıyoruz. Libya ile olan anlaşma da bu çerçevededir. Türkiye'nin egemenlik alanlarında haklarını kullanmasından rahatsız olanların beyanları, bu konudaki rahatsızlıkları bizi ilgilendirmez. Türkiye egemen bir ülkedir, egemenlik haklarını kullanırken uluslararası hukuk çerçevesinde adımını atar ve onun ötesinde de söylenen şeyler ancak kendilerini bağlar. Türkiye olarak hukuki çerçevedeki tüm bu atmış olduğumuz adımlar birilerini rahatsız edebilir ama Türkiye'nin, Türk milletinin çıkarları için biz bu adımlarımızı atacağız, haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bizim için buradaki temel çizgi, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kullanmaktır. Türkiye'nin yaptığı da budur.""Sismik araştırmalar ve sondaj çalışmalarına katılan gemilerin personelinin tutuklanması" yönünde Rum kesiminin attığı adımların bir sonuç verip vermeyeceğine ilişkin soru üzerine Gül, "Hiçbir sonuç vermez. Türkiye bu anlamda uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktadır. Buna karşı yapılacak bu gibi tehditler ki beyanlar da oldu, bunların hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Türkiye bu anlamda hukuk dışı her türlü adıma karşı da gereken cevabı vermeye muktedirdir." dedi.Yabancı teröristlerin iadesiBakan Gül, yabancı teröristlerin ülkelerine iadesine ilişkin soru üzerine, Türkiye'de suç işlemiş kişilere cezalarının Türk yargı makamları tarafından verildiğini hatırlattı. Gül, başka ülkelerde suç işleyen yabancı teröristlerin, güvenliği tehlikeye sokacak şekilde ülkede bulunmalarının Türkiye'nin kabul edeceği bir durum olmadığını vurguladı.İçişleri Bakanlığı'nın bu suçluların ilgili ülkelerce kabulüne ilişkin bir çalışma yaptığını ve bu konuda önemli mesafe aldığını kaydeden Gül, "Eğer Türkiye'de suç işlemişse tabii onun Türk mahkemeleri yargılamasını yapıyor ama onun ötesinde farklı ülkelerin yabancı teröristlerinin burada barınması, güvenliğimizi tehdit eden hususlarla ilgili adımlar atıldı. Dolayısıyla bu konuda da mesafe katedildi." dedi."Yargının hiçbir ideolojisi olmaz"Bakan Gül, soru üzerine, yargı üzerinde uzun dönemlerde tarihsel travmalar ve sorunlar olduğunun altını çizdi.Tarihsel eleştirilerini yeterince yapmayan bir süreçten, bugün darbecileri yargılayan, yanlışları düzeltmeye çalışan bir yargılamaya gelindiğine işaret eden Gül, şöyle konuştu:"Elbette tüm sorunlar çözülmüş diyemeyiz, tüm yargı kararları dört dörtlüktür, doğrudur diyemeyiz daha yapılması gereken çok önemli işler var ama burada da bir haksızlık yapılmaması lazım. Bugün FETÖ'nün yapmış olduğu tahribatları ortadan kaldıran, darbe yapan FETÖ'cüleri yargılayan bir yargı var. Eksikleri elbette telafi edilir, bu konuda çabayı ortak bir şekilde sürdürürüz ama bu konuda genel bir yaklaşımla ithamlar da yargıya haksızlık olur. Eksikleri, yanlışları hep beraber konuşuruz. Ama total bir şekilde eleştirinin haksızlık olacağını düşünüyorum. Temel yaklaşımımız şu: Yargı bir iktidarı ele geçirmek için araç olamaz. Hiçbir kimsenin bu anlamda yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına halel getirmemesi en temel yaklaşımdır. Yargının hiçbir ideolojisi olmaz. Yargının tek ideolojisi vardır o da adalettir."Gül, yargıda ideolojik kararlar alınıp alınmadığına yönelik soruya da "Bunlar hep eskide kalan uygulamalar. Elbette yargının vermiş olduğu bir karar var ama bir üst merci de var. Bakalım bir üst mahkeme ne diyecek, yüksek mahkeme ne diyecek? Dolayısıyla yargının vermiş olduğu her aşamada, ara kararları bile bir mahkumiyetmiş veya beraatmiş gibi değerlendirmeden, sonucuna, dosyanın bütününe bakıp, sürecin tamamına saygı içinde bakıp sonucunun hep beraber değerlendirilmesi gerekir. Bakıldığında yargı ele geçirilecek bir yer değil. Yargı asla el uzatılmaması gereken, el değmemesi gereken, çok kutsal bir ortak değerimiz." yanıtını verdi.Yargıda FETÖ'yle mücadeleTürk yargısının FETÖ'cülerden temizlenip temizlenmediğine yönelik soru üzerine de Bakan Gül, FETÖ elebaşının "Avukat tutmayın, hakim tutun." dediğini hatırlattı.Bu yapının 40 yıldır devlete sızdığını vurgulayan Gül, "(40 günde biz bitirdik, 15 Temmuz oldu, 16 Temmuz'da bu mücadeleyi tamamladık, hepsini temizledik.) diye bir yaklaşım, büyük bir rehavet olur. Bu konuda büyük bir teyakkuzla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğu inancıyla hiçbir şekilde sızmalara, kriptolara izin vermeyecek şekilde bu teyakkuzu sürdürmek lazım." ifadelerini kullandı.HSK'nin bu konuda titiz bir şekilde çalışmasını sürdürdüğüne işaret eden Gül, haksızlığa da mahal vermediklerini dile getirdi. Bakan Gül, "Bu sadece AK Parti'nin, sadece siyasetin yapacağı bir mücadele değil, bu devletin, milletin ortak kararlılığıyla sürekli açık tutulması gereken bir pencere. 'Biz bu işi bitirdik, artık deşifre oldu.' değil. Bunlar takiye üzerine kurulan bir örgüt olduğu için bu konuda teyakkuzu elden bırakmamak lazım." diye konuştu.Sadece FETÖ'nün değil, devletin içine örgütlü, paralel başka hiçbir yapının sızmaması gerektiğini vurgulayan Gül, "Devletin içerisine hiç kimse sızmayacak. Devlet memuru, amirinden başka kimseden emir almayacak." dedi.(Sürecek)