Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "10 Kasım" mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü dahili ve harici tehlike ve tehditlerden korurken bugün dahi Milli Mücadele ruhundan güç alıyoruz." ifadelerini kullandı.Gül, yayımladığı mesajda, vefatının 81'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla andığını belirtti.Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi teşkilatlandırdığını, direnişi vatan sathına yaydığını, hem askeri hem siyasi liderliğiyle Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştırarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu, mücadelelerle dolu hayatı ve bağımsız karakteriyle nesillere ilham olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:"Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü dahili ve harici tehlike ve tehditlerden korurken bugün dahi Milli Mücadele ruhundan güç alıyoruz. Nice zorluklardan selametle çıkan devletimiz, demokrasisine, hududuna ve hukukuna mütecaviz girişimleri 15 Temmuz'da olduğu gibi Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda ve Barış Pınarı Harekatı'nda da büyük bir başarıyla savuşturmuştur, 2023'e daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi ulaştırmanın gayreti ve heyecanı içinde olmuştur. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla Cumhuriyetimizi payidar kılmak paydasında buluşan Türk yargısı da her dönemde olduğu gibi vazifesinin başında, sorumluluklarının bilincindedir. Yargı Reformu Stratejisi ile yakaladığımız ivme ile yargıya güveni artıracak, adaleti vatandaşımızın her daim sığındığı güvenli bir liman olarak tahkim etmeye devam edeceğiz."Gül, başta Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın istiklali için canlarını feda eden bütün şehitleri ve gazileri saygı ve şükranla andığını ifade etti.