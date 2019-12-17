Haberler » Güncel » Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den '17-25 Aralık süreci' açıklaması Açıklaması - Haber

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "17-25 Aralık süreci" açıklaması Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargısının, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetinde olduğunu belirterek, "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur.

17.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:50Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargısının, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetinde olduğunu belirterek, "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur." ifadelerini kullandı.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 17-25 sürecinin altıncı yılı nedeniyle açıklama yaptı.
Seçilmiş hükümete karşı 17 Aralık 2013'te operasyon tezgahlayan yargıya sızmış teröristlerin, milletin eşsiz feraseti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi duruşu sayesinde hain emellerine ulaşamadıklarına değinen Bakan Gül, yargıyı ele geçirilecek bir mevzi olarak gören FETÖ'ye, Allah'ın bu ülkeyi ele geçirme fırsatı vermediğini, bu hainlerin Türkiye'ye yaptıkları kötülüklerin hesabının tek tek sorulduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Gül, "Türk Yargısı, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetindedir. Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur." değerlendirmesini yaptı.

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06 İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, gazetecilerle bir araya geldi - Haber
14:06 Eskişehir abd senatosu'nun kararı eskişehir'de protesto edildi - Haber
14:06 İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu - Haber
14:01 Aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı - Haber
14:01 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 14:07:16