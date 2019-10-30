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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den avukatlara güzel haber: Avukatlar bürolarından duruşmaya katılabilecek

Adalet Bakanı Gül, avukatların mahkeme salonuna gelmeden duruşmalara katılabilecekleri bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Gül yeni sistemle ilgili, "Duruşma salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim, tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edecek. Bu konuda da çok önemli bir yeniliğe imza atmış olacağız" dedi.

30.10.2019 20:00

Bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatların mahkeme salonuna gelmeden duruşmalara katılabilecekleri bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Çalışmalara başlanılan sistemle ilgili ayrıntıları açıklayan Bakan Gül, "Çalışmalarını başlattığımız bir düzenleme de, avukatların duruşmalarına bürolarından katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla, duruşmayla mahkeme salonlarıyla entegre edilecek bir sistemle, hakim tanımlı olan avukatı duruşmayı icra edebileceği bir sisteme geçeceğiz." dedi.

"AVUKATLAR DURUŞMALARA BÜROLARINDAN KATILABİLECEK"

Gül'ün duyurduğu sisteme göre, avukatlar duruşmalara bürolarından katılabilecek. Gül, yeni çalışmayla ilgili şunları söyledi:

Çağımızın bilişim çağı olduğu gerçeğiyle, vatandaşlarımızın adalete erişimi anlamında, e-vatandaş uygulamasını 9 Ekim'de hayata geçirdik. Böylece tüm vatandaşlarımız, adliye hizmetlerine Türkiye'nin her yerinde hızlıca ulaşabileceklerdir. Yine önümüzde çalışmalarını başlattığımız bir düzenleme de, avukatların duruşmalarına bürolarından katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla, duruşmayla mahkeme salonlarıyla entegre edilecek bir sistemle, hakim tanımlı olan avukatı duruşmayı icra edebileceği bir sisteme geçeceğiz. Bu konuda da avukat arkadaşlarımızla, yargı mensuplarıyla çalışmalara başladık. Bu konuda da çok önemli bir yeniliğe imza atmış olacağız.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den avukatlara güzel haber: Avukatlar bürolarından duruşmaya katılabilecek

Politika, Güncel


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