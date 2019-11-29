Haberler » Güncel » Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti - Haber

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

29.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:42Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Gül'ü Erzurum Havalimanı'nda, Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve belediye başkanları karşıladı.
Bakan Gül, beraberindekilerle Vali Memiş'i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Gül, ardından Memiş'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dadaşlar diyarı Erzurum'da bulunmaktan dolayı bahtiyar olduğunu söyledi.

Erzurum insanının vatanperverlikte kendisini ispat ettiğini anlatan Gül, "Milli Mücadelede hiçbir zaman manda ve himaye kabul etmeyen Erzurum halkı, Erzurum Kongresi'ne yaptığı ev sahipliğinde bu ruhu tüm dünyaya duyurdu." dedi.

Gül, Erzurum insanının sıcaklığının kentin soğuk havasını sıcak hale çevirdiğini aktararak şunları ifade etti:

"Tarihi dokusuyla Osmanlı ve Selçuklu'nun tüm örneklerinin yer aldığı bu şehirde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yılda yaklaşık 27 milyarlık bir yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a, Erzurum'un da cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize verdiği değeri hepimiz çok iyi biliyoruz. Erzurum'a hizmet etmeye ve onların güzel gönüllerine layık olmaya gayret edeceğiz."

Erzurum Havaalanı, Abdülhamit Gül, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56 Edirne'den kısa kısa
13:55 Arsenal'de Emery dönemi sona erdi
13:55 Pakistan'da çekçekli patlama: 7 yaralı
13:54 Merzifon'da engelliye akülü araç hediye edildi
13:54 bekliyor"4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" 4 Aralık'ta açılacak
13:52 Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
22:26 Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
29.11.2019 13:56:44