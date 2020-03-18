Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır.
18.03.2020 00:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:31
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa 'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Fransa, Güncel
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