24.05.2019 10:09
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi - ANKARA

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gazetecileri selamlaması Basın buluşmasından detaylar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den detay Anadolu Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu ile toplu fotoğraf çekimi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldiAdalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu...

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gazetecileri selamlaması
Basın buluşmasından detaylar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den detay
Anadolu Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu ile toplu fotoğraf çekimi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi
Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesisi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık."
Gül: "Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi - ANKARA Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Güncel
Kaynak: AA