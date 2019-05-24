Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi - ANKARA

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün gazetecileri selamlaması Basın buluşmasından detaylarAdalet Bakanı Abdulhamit Gül'den detayAnadolu Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu ile toplu fotoğraf çekimi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi Adalet Bakanı Gül
: "Yargı Reformu Strateji Belgesisi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık."
Gül: "Belge, Türkiye
'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır"
Abdülhamit Gül
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Kaynak: AA