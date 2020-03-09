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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak.

09.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:55
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika
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