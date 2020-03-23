Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek.
23.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:14
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika