Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren... - Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek.

23.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:14
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

Bilgili: "Şiddetli kınıyoruz" - Haberler Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum" - Haberler AK Parti'li Ünal: "İnsanımızı infiale sevk eden herkes insanlık suçu işlemektedir" - Haberler Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor - Haberler Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı - Haberler Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Loading