Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun adına mezun olduğu ortaokulda oluşturulan bilişim sınıfının açılışını yaptı.

İlkadım ilçesindeki Gazi Ortaokuluna gelen Bakan Gül, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Adalet Bakanlığı tarafından, 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un mezun olduğu okulda yaptırılan bilişim sınıfına geçen Bakan Gül, sınıfın kurdelesini, şehit Uzun'un annesi Ayşe, babası Hamit ve eşi Cihan, kardeşleri Ercan ve Ramazan Uzun ile kesti.

Bakan Gül, açılışta yaptığı konuşmada, şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u rahmetle anarak, "Mezun olduğu okulda böyle güzel bir etkinliğe emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tekrar şehidimizi rahmetle anıyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Bakan Gül, açılışın ardından şehit Uzun'un ailesi ve beraberindekilerle bilişim sınıfını gezdi.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuksu, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile protokol üyeleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA