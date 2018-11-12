12 Kasım 2018 Pazartesi 15:49



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:49

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Türk yargısı hiçbir örgüte teslim olmamıştır, olmayacaktır"Bakan Gül: "Arabuluculuk uygulamasını yaygınlaştırmak için önümüzdeki dönemde adım atmayı planlıyoruz"Bakan Gül: "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren iş uyuşmazlıklarında devreye giren arabuluculuk uygulaması hem vatandaşlarımızın hakkına en kısa sürede ulaşmasını sağlamış hem de mahkemelerin işini kolaylaştırmıştır"ANKARA(İHA)- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adli ve İdari Yargı Hakimleri ile Cumhuriyet Savcılarının kura töreninde açıklamalarda bulundu.