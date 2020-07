ADALET BAKANI GÜL 4 BİN 130 SANIĞA CEZA VERİLDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti. Sempozyuma Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı.

4 BİN 130 SANIĞA CEZA VERİLDİ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyumda, 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Sempozyumda konuşan Bakan Gül, FETÖ'cülerin yargılanması ve Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında konuştu. Gül, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılanmalarının sonuçlandığını belirterek, 'Kalkışmanın asli failleri FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yoluna hızla ilerlemektedir. Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmıştır. Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir. Örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar daha geniş bir zeminde ve ülke genelinde devam etmektedir" dedi.

"HAMDOLSUN AYASOFYA'NIN DA ZİNCİRLERİ KIRILMIŞTIR"

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Millet iradesi değil, FETÖ'yü milletin üzerine salan irade egemen olsaydı bugün Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak mümkün olmayacaktı. Türkiye egemen bir devletin gücü ve özgüvenine erişememiş olsaydı Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine hürmetle bu kutlu mabede tarihsel işlevini yeniden kazandırabilmek mümkün olur muydu? 1 Temmuz'da hamdolsun Ayasofya'nın da zincirleri kırılmıştır. Ayasofya ceddimizden milletimize kutlu emanet aynı zamanda kültür hazinesi olarak en iyi şekilde korunacaktır" diye konuştu.

"15 Temmuz girişimine kanlarıyla, canlarıyla hayat veren milletimize şükran borçluyuz" diyen Gül, "O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sokakları, caddeleri, meydanları dolduran aziz milletimizin o büyük cesareti olmasaydı belki bugün bambaşka bir tablonun içerisinde olacaktık. Her yaştan, her kumaştan, her görüşten vatan evladı göğsünü siper etmemiş olsaydı o hayasız akını durduramayacaktık" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, 'Kağıt üzerinde yaptıkları bütün planlar o akşam aziz milletimize Allah'ın yardımı sayesinde Cumhurbaşkanımızın liderlik ferasetiyle birlikte adeta suya düştü. O bu millet ecdadından bırakılan bu ülkeye sahip çıkmanın gururunu yaşadı" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise, "Türk milleti 100 yıl evvel milli mücadeleyle nasıl ki, sömürgeciliğin sonunu getirdiyse 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu direnişle mazlum milletlerin bahtında bir ümit ışığı yakmıştır. Darbeci hainlere teslim olmamak, iradesini tank paletleri altında çiğnetmemek için ne yapmaları gerektiği konusunda artık önlerinde bir örnek vardır" ifadelerini kullandı.

Sempozyuma Nedim Şener, Eski Diyanet İşleri Başkan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı ve Ortadoğu Uzmanı Dr. Said el-Haj konuşmacı olarak katıldı.