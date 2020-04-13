Adalet Bakanı Gül: "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koordinasyon toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
13.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:03
Adalet Bakanı Gül: "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda."
Adalet Bakanı Gül: "Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti."
Adalet Bakanı Gül: "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır."
Kaynak: AA
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