Adalet Bakanı Gül: 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.
16.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:31
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Abdülhamit Gül, Ekonomi
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