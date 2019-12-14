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Adalet Bakanı Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:54Adalet Bakanı Gül, AA'nın
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gül, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı "haber", "yaşam" ve "" kategorilerini inceledi.
Haber kategorisinde çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafı seçen Gül, yaşam kategorisinde Gaziantep'teki kurutmalıklarla ilgili Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" fotoğrafını beğendi.
Adalet Bakanı Gül, spor kategorisinde ise Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takibi sırasında yaralanan Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
"Çocuklarımız koltuğunun altında silah değil kitap taşıyacak"
AA foto muhabirlerini ve muhabirlerini kutlayan Gül, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirtti.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sırasında çekilen fotoğrafının da anlamlı olduğuna işaret eden Gül, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan'ın 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuştuğunu hatırlattı.
Fotoğrafta olan ve olmayan tüm anne babaların evlatlarına kavuşmasını temenni eden Gül, Diyarbakır'daki annelere selam göndererek şunları kaydetti:
"Bu gençler bizim gençlerimiz, ülkemizin evlatları. Bunları dağa götüren, teröre bulaştıran zihniyetle mücadelemizi yapacağız. Hiçbir evladımızı terör örgütünün, uyuşturucunun almasına, yutmasına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız annelerinin, babalarının yanında, evlerinde, okullarında olacak. Çocuklarımız koltuğunun altında silah değil, bilgisayar ve kitap taşıyacaklar."

Abdülhamit Gül, Anadolu Ajansı, Abdulhamit Gül, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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